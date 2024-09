Ein 61 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Harz schwer verletzt worden. Er stürzte mit seinem Fahrrad in der Straße Anger in Ballenstedt.

Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz in Ballenstedt schwer: Mann im Krankenhaus

In Ballenstedt hat sich ein schwerer Unfall ereignet.

Ballenstedt. - Bei einem Unfall in der Straße Anger in Ballenstedt am Montagabend gegen 22.30 Uhr ist ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Mann mit einem Fahrrad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Rettungskräfte seien zum Unfallort geeilt und hätten ihn ´´in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Am Fahrrad sei kein Sachschaden entstanden. Der Mann hatte bei dem Unfall einen Atemalkoholwert von 1,92 Promille. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.