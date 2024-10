Quedlinburg. - Am Montag hat sich gegen 11.25 Uhr ein 53 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in Quedlinburg schwer verletzt.

Laut Polizei war ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Auto in der Turnstraße unterwegs und beabsichtigte, an der Kreuzung Harzweg/Am Schiffbleek nach links in den Harzweg abzubiegen. Dabei habe der Mann den entgegenkommenden Radfahrer, der die Kreuzung bei grüner Ampelschaltung überquerte, übersehen, so die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 53-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Der Radfahrer wurde von Rettungskräften am Unfallort medizinisch versorgt und danach in das Klinikum Quedlinburg gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 1.500 Euro.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 21-jährigen Autofahrer ein.