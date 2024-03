Im Ortsteil Pretzsch der Gemeinde Meineweh hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Pretzsch/DUR. - Am Donnerstagabend ist es kurz nach 20 Uhr auf der B180 in der Gemeinde Meineweh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, so die Polizei.

Ein Autofahrer war laut den Beamten auf der Bundesstraße circa 200 Meter nach dem Ortsausgang Pretzsch in Richtung Naumburg unterwegs, als plötzlich eine dunkel bekleidete Person mitten auf der Fahrbahn gestanden haben soll. Trotz Gefahrenbremsung konnte er laut Polizeiangaben eine Kollision nicht mehr verhindern.

Durch den Aufprall sei der Mann schwer verletzt worden. Bei der medizinischen Erstversorgung durch Rettungskräfte und Polizei sei zudem erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 2,31 Promille, heißt es. Der Verletzte sei in eine Spezialklinik geflogen worden.