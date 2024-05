32-Jähriger kracht auf L39 bei Jessen ungebremst in Lkw: Zwei Schwerverletzte

Seyda/Mellnitz/DUR. - Zu einem Unfall mit zwei schwer verletzten Personen ist es auf der L39 zwischen Seyda, einem Ortsteil der Stadt Jessen im Landkreis Wittenberg, und Mellnitz gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 32 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Richtung Mellnitz, als er aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Lkw mit Anhänger auffuhr.

Demnach wurden der Mann sowie seine 40 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt, heißt es.