Täter flüchtet nach Crash auf A38 bei Merseburg: Auto in Frankfurt/Main geklaut

Merseburg/DUR. - Auf der A38 bei Merseburg ist es am Dienstag gegen 7 Uhr zu einem Unfall mit einem gestohlenen Auto gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Autofahrer in Richtung Leipzig unterwegs, als er nahe der Anschlussstelle Merseburg-Süd aus noch ungeklärter Ursache mehrfach mit der Mittelschutzplanke kollidierte, heißt es. Anschließend habe der unbekannte Fahrzeugführer auf dem Standstreifen angehalten und sei zu Fuß geflüchtet.

Das Unfallauto war laut Polizei in der Nacht zu Dienstag in Frankfurt am Main geklaut worden. Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrzeuges sei informiert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.