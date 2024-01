Aschersleben/DUR - In der Mehringer Straße in Aschersleben ist es am späten Dienstagabend, 9. Januar, zu einem Unfall gekommen, bei dem der mutmaßliche Fahrer offenbar schwer verletzt wurde.

Das Auto soll laut Polizei aus Richtung Mehringen stadteinwärts unterwegs gewesen sein. Aus bis dahin unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn, überfuhr in der Folge den Gehweg und durchbrach den Holzzaun eines angrenzenden Grundstücks. Zum Stehen kam das Fahrzeug erst an einem Baum.

Betrunkener Unfallfahrer mit Gesichtsverletzungen in Aschersleben erwischt

Der Fahrer wurde dabei offenbar verletzt, verließ jedoch die Unfallstelle. Am Airbag des Fahrzeuges und im Fahrzeuginnenraum wurden erhebliche Blutspuren festgestellt. Die Frontscheibe wies ein rund 15 Zentimeter großes kreisrundes Loch mit Blutanhaftungen auf. Im Fahrzeug konnten Ausweisdokumente aufgefunden werden.

Der vermeintliche Fahrer konnte ganz in der Nähe in der Kreisstraße in Mehringen durch die Beamten gefunden werden. Er wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf und war zu dem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Der Rettungsdienst wurde angefordert und brachte den 26-Jährigen zur stationären medizinischen Behandlung in das Klinikum Aschersleben.

Hierbei wurde bei dem Mann erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe erfolgte im Krankenhaus. Am Fahrzeug wurden Spuren gesichert, anschließend wurde es abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.