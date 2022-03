Beim Abbiegen übersehen: Mopedfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Im sächsischen Grimma ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Offenbar geschah der Unfall beim Abbiegen.

Grimma/dpa - Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Montag eine Mopedfahrerin in Grimma (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Die 15-Jährige und ihre gleichaltrige Soziusfahrerin wurden von einer Autofahrerin erfasst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Die 66-Jährige hatte links abbiegen wollen und dabei die Mädchen übersehen. Die beiden 15-Jährigen stürzten mit ihrem Fahrzeug. Die Mopedfahrerin musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre Beifahrerin wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.