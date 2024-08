Bei einem Unfall in der Bärteichpromenade in Köthen ist ein elfjähriges Kind schwer verletzt worden. Wie es dazu kam.

Auto erfasst Kind bei Crash in der Bärteichpromenade: Schwer verletzt

Unfall in Köthen

In Köthen hat sich ein Unfall ereignet, bei dem ein Kind verletzt wurde.

Köthen. - Ein elfjähriges Kind ist am Dienstag gegen 8 Uhr in der Bärteichpromenade in Köthen bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Laut Polizei war eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Richtung Richtung Wallstraße kommend in der Straße unterwegs, als sie das Kind erfasste, das plötzlich vor ihr die Bärteichpromenade überqueren wollte.

Der Junge habe sich schwere Verletzungen zugezogen und sei durch Rettungskräfte in ein Klinikum eingeliefert worden. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizei rund 500 Euro.