Unfall in Leipzig: Radfahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mit Lkw zusammen

Leipzig/dpa - Eine 24 Jahre alte Radfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Leipzig schwer verletzt worden. Die 24-Jährige habe am frühen Dienstagabend eine rote Ampel an einer Kreuzung im Stadtteil Lindenau missachtet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 56-Jährigen. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei wurde sie zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.