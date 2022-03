Rettungshubschrauber im Einsatz: Fußgänger bei Unfall in Sangerhausen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Sangerhausen ist ein Fußgänger am Montag schwer verletzt worden. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Sangerhausen/dpa - Ein 58 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Sangerhausen schwer verletzt worden. Ein 79-Jähriger erfasste ihn am Montagabend mit dem Auto, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.