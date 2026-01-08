Durch glatte Straßenverhältnisse ist eine 50-Jährige zwischen Scheiplitz und Görschen von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Eine Frau ist im Burgenlandkreis bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Mertendorf. – Auf der K2203 zwischen Scheiplitz und Görschen (Burgenlandkreis) ist am Mittwochabend eine 50-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden, teilt die Polizei.

Die Frau sei Angaben zufolge mit ihrem Pkw in einer Kurve von der winterglatten Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen den gefrorenen Boden des Straßengrabens und überschlug sich, so die Polizei zum Unfallhergang.

Dabei sei die Fahrerin schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war schwer beschädigt und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.