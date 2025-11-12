Ein 51-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend auf der B2 bei Kemberg einen Unfall gebaut und ist anschließend geflohen. Er meldete sich jedoch später selbst bei der Polizei – und roch dabei stark nach Alkohol.

Mit mehr als zwei Promille! Honda-Fahrer baut Unfall bei Kemberg und flüchtet

Am Dienstag kam es zu einem Unfall bei Kemberg.

Kemberg. – Am Dienstagabend ist es auf der B2 zwischen Wittenberg und Kemberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Person verletzt.

Demnach habe ein 51-jähriger Honda-Fahrer gegen 22.20 Uhr den Kreisverkehr B2/B100 übersehen und sei mit unverminderter Geschwindigkeit über die betonierte Verkehrsinsel gefahren.

Unfall bei Kemberg: Autofahrer kracht in Weidezaum

In der Folge habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei von der Fahrbahn abgekommen, habe abgehoben und sei schließlich auf einem nahegelegenen Feld mit einem Weidezaun zusammengestoßen.

Anschließend habe der 51-Jährige die Unfallstelle zu Fuß verlassen. Obwohl der Mann kurze Zeit später von der Polizei ermittelt werden konnte, meldete er sich gegen 23.12 Uhr selbstständig im Polizeirevier Wittenberg.

Dabei wurde ein starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest habe einen vorläufigen Wert von 2,05 Promille ergeben.

Fahrerflucht bei Kemberg: Mann klagt über Schmerzen

Da der Konsum von Alkohol nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, seien im Abstand von 20 Minuten zwei Blutproben entnommen worden. Außerdem habe der 51-Jährige über Schmerzen geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Auto sei nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.