Ein zehnjähriges Kind ist auf dem Marktplatz in Halle von einer Straßenbahn erfasst worden. Das Schlimmste konnte gerade noch verhindert werden.

Unfall in Halle: Zehnjährige gerät unter Straßenbahn – Fahrer erleidet Schock

Durch einen schweren Unfall war der Straßenbahnverkehr in Halle eine Stunde lang gestört.

Halle (Saale). - Am Dienstagnachmittag ist es in Halle direkt im Herzen der Stadt am Marktplatz zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Straßenbahn der Linie 7 hatte ein zehn Jahre altes Mädchen erfasst.

Eine Straßenbahn der Linie 7 war gerade an der Haltestelle "Marktplatz" abgefahren, als der Fahrer plötzlich einen Schrei hörte, die Notbremse einlegte und den Grund für den Ausruf bemerkte: Ein Kind, das sich mit seiner Mutter auf dem angrenzenden Fußweg befand, war aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Kopf unter die seitliche Verkleidung der Straßenbahn geraten. Die Räder habe das Kind aber nicht berührt, heißt es von Seiten der Polizei.

Ein Kinde wurde in Halle von einer Straßenbahn erfasst. (Foto: Marvin Matzulla)

Das Mädchen habe eine Platzwunde am Kopf erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht, so die Beamten weiter. Der Straßenbahnfahrer stand unter Schock und habe medizinisch versorgt werden müssen.

Der Straßenbahnverkehr in Richtung Franckeplatz war für eine Stunde, bis 15.50 Uhr, unterbrochen.