Köthen/DUR. - Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Seniorin ist es am Sonntag in Köthen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein Autofahrer auf der Anhaltischen Straße unterwegs, als er beim Einbiegen in die Straße An der Rüsternbreite Als er nach rechts in die Straße An der Rüsternbreite einbiegen wollte, übersah er eine 72 Jahre alte Fahrradfahrerin und erfasste sie. Beim Sturz wurde die Frau schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über tausend Euro.