Ungewöhnlicher Unfall bei Linda (Elster): Am Donnerstag hat eine Holzverarbeitungsmaschine mit Kran an einem Bahnübergang die Oberleitung heruntergerissen. Die Bahnstrecke muss bis Freitagmittag gesperrt bleiben.

In Linda (Elster) ist es am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Eine Holzverarbeitungsmaschine mit Kran ist an einem Bahnübergang an der Oberleitung hängen geblieben und hat diese heruntergerissen.

Linda (Elster). - Am Donnerstagmorgen ist es in Linda (Elster) im Landkreis Wittenberg zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 34-jähriger Fahrer gegen 8.40 Uhr bei der Überquerung des Bahnübergangs in Richtung Mügeln mit einem Holzverarbeitungsmaschine mit Kran die Bahnstrecke beschädigt.

Demnach sei der Kran an der Oberleitung der Bahnstrecke hängen geblieben. Durch die Belastung habe die Leitung nachgegeben und sei anschließend über mehrere Hundert Meter herabgestürzt. Zudem sei eine Schranke beschädigt worden.

Der Fahrer habe seine Maschine wenige Meter hinter dem Bahnübergang zum Stehen bringen und diese unverletzt verlassen können. Polizei und Feuerwehr sicherten die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen des Notfallmanagers der Bahn ab. Vorsorglich seien auch ein Rettungswagen und Beamte der Bundespolizei vor Ort gewesen.

Unfall bei Linda verursacht 100.000 Euro an Bahnanlage

Nach Einschätzung der Bahnmitarbeiter wird der Bahnübergang sowie die Strecke voraussichtlich bis Freitag, 24. Oktober, 12 Uhr, gesperrt bleiben.

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden an der Bahnanlage bei rund 100.000 Euro. Die Feuerwehren aus Holzdorf, Jessen, Linda, Mügeln und Schweinitz waren bei dem Unfall mit insgesamt 30 Kameraden im Einsatz.