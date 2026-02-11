Kurz vor Halle ist am Dienstagnachmittag ein 43-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Er starb noch an der Unfallstelle.

Halle (Saale). – Bei einem Autounfall kurz vor dem Ortseingang von Halle ist am Dienstag ein 43-Jähriger gestorben, wie die Polizei berichtet.

Demnach war der 43-Jährige gegen 15 Uhr auf der L141 in Richtung Halle unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er mit seinem Auto von der Straße ab und krachte gegen einen Baum.

Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Unfallursache gab es zunächst keine Informationen. Am Auto entstand ein Totalschaden.