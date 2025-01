Auf der Landesstraße 235 nahe Harzgerode hat sich am Neujahrstag ein Unfall ereignet: Ein Auto kam von der Straße ab und überschlug sich. Der Fahrer war wohl betrunken.

Harzgerode. - Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 235 zwischen Stolberg (Mansfeld-Südharz) und Harzgerode (Landkreis Harz) am Neujahrstag leicht verletzt worden. Zuvor hatte sich laut Polizei der Wagen des 20-Jährigen überschlagen.

Wie es von der Polizei heißt, war der Autofahrer am 1. Januar auf der Landesstraße unterwegs und wollte gegen 17.30 Uhr am Abzweig zur Kreisstraße 1357 in Richtung Dankerode abbiegen. Dabei verlor er laut den Angaben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach auf einem angrenzenden Feld.

Der Fahrer wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei steht er im Verdacht, betrunken gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Sein Auto wurde abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.