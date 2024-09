Nach einem Unfall auf der L82 zwischen Hoym und Quedlinburg ist eine 82 Jahre alte Frau an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Quedlinburg/Hoym. - Am Montag sind gegen 11.36 Uhr bei einem Unfall auf der L85 zwischen Quedlinburg und Hoym an der Einmündung zur Kreisstraße 1363 mehrere Personen schwer verletzt worden.

Laut Polizei war ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Badeborn kommend auf der Straße unterwegs und krachte in ein in Richtung Hoym fahrendes und mit zwei Personen besetzte Auto. Es sei zum Zusammenstoß gekommen.

Alle beteiligten Personen wurden den Angaben nach schwer verletzt, durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. In den Abendstunden sei dann eine 82 Jahre alte Beifahrerin in Folge ihrer erlittenen Verletzungen gestorben.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, heißt es weiter. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sei eingeleitet worden.