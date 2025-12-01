Auf der L85 sind am Sonntag zwei Personen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger übersah eine 51-Jährige an einer Kreuzung.

Zwei Schwerverletzte! 25.000 Euro Schaden nach Unfall auf L85 bei Quedlinburg

Quedlinburg. – Am Sonntag sind zwei Personen auf der L85 nahe Quedlinburg bei einem Unfall schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war eine 51-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der L85 in Richtung Hoym unterwegs. Beim Auffahren von der K1362 auf die L85 habe ein 65-Jähriger die Frau übersehen.

Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro an den Autos.