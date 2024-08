Leipzig/DUR. - Zu einem schweren Unfall mit einer Jugendlichen ist es am Montagnachmittag in der Volksgartenstraße im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war ein 50 Jahre alter Fahrer mit seinem Linienbus auf der Volksgartenstraße in Leipzig unterwegs, als ein 14 Jahre altes Mädchen auf die Fahrbahn lief.

Die Jugendliche hatte offenbar versucht, einem auf dem Gehweg geparkten Auto auszuweichen und die Straße betreten, ohne auf den Verkehr zu achten, wie es heißt.

Das Mädchen wurde von dem Bus erfasst und bei dem Zusammenprall schwer verletzt. Es kam ins Krankenhaus. Am Bus sei ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden, so die Polizei. Die Beamten ermitteln in dem Fall.