Auf dem Weg zu einem Einsatz ist in Halle am Dienstag eine Einheit der Feuerwehr in ein Auto gekracht. Dabei wurde ein Mann schwer und neun weitere Personen leicht verletzt.

Unfall an der Magistrale in Halle! Feuerwehrauto kracht in Auto - zehn Verletzte

Bei dem Unfall mit einem Feuerwehrauto an der Magistrale in Halle wurden mehrere Personen schwer verletzt. (Symbolbild)

Halle (Saale). - Am Dienstagabend ist in Halle ein Mannschaftstransporter der Feuerwehr während eines Einsatzes mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung der Magistrale mit der Straße An der Feuerwache.

Demnach war das Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es mit dem Auto zusammenstieß. Dabei wurden zehn Menschen verletzt. Der 82-jährige Beifahrer des Autos wurde schwer verletzt, der 81-jährige Fahrer sowie acht Feuerwehrleute erlitten demnach leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 60.000 Euro. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar. Das aktuelle Winterwetter könne jedoch Teil der Erklärung sein, sagte eine Sprecherin der Polizei.