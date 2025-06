Am Montagmittag ist am Köthener Marktplatz ein Auto gegen einen Baum gekracht. Die Autofahrerin musste vor dem Unfall niesen – und drückte auf das Gaspedal.

Autofahrerin in Köthen niest – und kann dann nicht mehr weiterfahren

Pkw crasht in Laterne

Köthen. – Eine 47-jährige Autofahrerin ist in Köthen am frühen Montagmittag in eine Laterne gefahren, meldet die Polizei.

Die Fahrerin wollte vom Köthener Marktplatz in den fließenden Verkehr einfädeln, so die Polizei weiter. Als die Frau niesen musste, sei sie mit ihrem Fuß auf das Gaspedal gekommen und fuhr auf eine Laterne zu.

An der Straßenlaterne wurde nach dem Unfall ein geringer Schaden festgestellt. Das Auto hingegen musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an dem Pkw ist, ist der Polizei noch nicht bekannt.