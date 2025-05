Ein Kind ist auf dem Marktplatz in Halle von einer Straßenbahn erfasst worden.

Schwerer Unfall in Halle: Kind wird von Straßenbahn erfasst

Durch einen schweren Unfall war der Straßenbahnverkehr in Halle eine Stunde lang gestört.

Halle (Saale). - Am Dienstagnachmittag ist es in Halle direkt im Herzen der Stadt am Marktplatz zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Straßenbahn hat nach MZ-Informationen ein Kind erfasst.

Ein Kinde wurde in Halle von einer Straßenbahn erfasst. (Foto: Marvin Matzulla)

Zu der Schwere der Verletzungen ist bisher noch nichts bekannt. Durch den Unfall war der Straßenbahnverkehr am Markt für circa eine Stunde gestört.