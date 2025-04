In Naumburg hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Die Graf-Stauffenberg-Straße war nach dem Unfall einige Zeit für den Verkehr gesperrt worden.

Schlimmer unfall in Naumburg

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Graf-Stauffenberg-Straße in Naumburg ein schwerer Unfall.

Naumburg.- Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr auf der Graf-Stauffenberg-Straße in Naumburg ereignet. Dabei kam es zu einer Kollision eines Pkw mit einem Motorrad, so ein Sprecher des Polizeireviers Burgenlandkreis.

Dabei wurde der 57-jährige Kradfahrer schwerstverletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 36-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Beifahrer wurde ambulant vor Ort versorgt.

Während der Unfallaufnahme wurde der gesamte Bereich bis 11.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen, so der Polizeisprecher weiter.