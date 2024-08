Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Goltewitz bei Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg schwer verletzt worden.

In Goltewitz bei Oranienbaum-Wörlitz hat sich ein Unfall ereignet.

Goltewitz. - Auf der L132 in Goltewitz ist ein 26 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Motorradfahrer war laut Polizei in dem Ortsteil von Oranienbaum-Wörlitz im Landkreis Wittenberg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun eines Grundstücks gefahren.

Durch den Aufprall sei er mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Kradfahrer wurde den Angaben nach mit schweren, wohl aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verfahren zur Ermittlung der Unfallursache wurde eingeleitet, heißt es.