Auf der Suche nach einem betrunkenen Autofahrer sind Polizisten in Bitterfeld-Wolfen fast selbst in einen Unfall verwickelt worden.

Betrunkener schrammt in Bitterfeld-Wolfen nur knapp an Unfall mit Polizeiauto vorbei

Bitterfeld-Wolfen. – Am frühen Dienstagmorgen ist der Polizei in Bitterfeld-Wolfen ein Mann gemeldet worden, der offenbar alkoholisiert mit seinem Auto an einer Tankstelle in der Steinfurther Straße gehalten hatte.

Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug wenig später im Gegenverkehr auf der Salegaster Chaussee ausmachen und wurden fast selbst in einen Unfall verwickelt, teilt die Polizei mit.

Betrunkener stößt in Bitterfeld-Wolfen fast mit Polizeiauto zusammen

Denn der Pkw sei auf die Fahrspur des Streifenwagens geraten, sodass dieser stark abbremsen und ausweichen musste. Nach einem Wendemanöver konnte die Polizei das Auto in der Straße "An der Kläranlage" stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle sei den Polizisten starker Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Fahrer aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, so die Polizei weiter.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.