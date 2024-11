Ein Polizeiauto ist auf dem Weg zu einem Einsatz in Naumburg verunglückt. Die Polizisten wurden schwer verletzt.

Naumburg. - Zu einem schweren Unfall mit einem Polizeiauto ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.45 auf der B180 an der Autobahn-Abfahrt Naumburg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Unfall auf Einsatzfahrt: Polizeiauto überschlägt sich nach Crash

Demnach war der Streifenwagen nach ersten Erkenntnissen mit Sirene und Blaulicht zu einer Bedrohungslage in einem Naumburger Mehrfamilienhaus in der Salzstraße unterwegs, als ein Transporter in das Polizeiauto krachte. Das Fahrzeug sei nach ersten Zeugenaussagen bei Rot über die Ampel gefahren und von der Landstraße 190 gekommen, heißt es.

Der Zusammenprall war so heftig, dass beide beteiligten Fahrzeuge in eine Böschung geschleudert wurden und sich mehrfach überschlugen. Auch zwei weitere Pkw, die an der Kreuzung warteten, seien von den Unfallautos gerammt worden.

Polizeiauto bei Naumburg in Unfall verwickelt: Vier Verletzte

Insgesamt habe es bei dem Unfall vier Verletzte gegeben. Zwei Polizisten erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der 47 Jahre alte Transporterfahrer und eine Autofahrerin eines anderen Wagens wurden leicht verletzt.

Es habe erhebliche, nicht näher benannte Sachschäden gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.