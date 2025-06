Wegen einer Verwechslung ist eine 45-jährige Pkw-Fahrerin in Schwemsal gegen die Wand eines Einfamilienhauses gefahren.

Autofahrerin kracht in Schwemsal gegen eine Hauswand - Bewohnerin bleibt unverletzt

Unfall in Anhalt-Bitterfeld

In Schwemsal (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein Auto gegen eine Hauswand gefahren.

Schwemsal. - In Schwemsal (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist eine 45-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 8 Uhr gegen eine Hauswand gefahren, teilt die Polizei mit.

Die 45-Jährige war demnach mit ihrem Auto auf der Krinaer Landstraße unterwegs und habe Brems- und Gaspedal miteinander verwechselt.

Auto kracht in Schwemsal gegen eine Hauswand

Dadurch sei sie gegen die Wand eines Einfamilienhauses gefahren. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Medizinische Hilfe vor Ort habe sie abgelehnt.

Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Haus wird ebenfalls auf 5.000 Euro beziffert.

Die 64 Jahre alte Eigentümerin, die zum Unfallzeitpunkt zu Hause war, sei mit dem Schrecken davon gekommen, so die Polizei weiter.