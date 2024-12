Aschersleben. - Am Montagabend ist in der Staßfurter Höhe in Aschersleben an der Ecke zur Straße "Seegraben" eine Frau bei einem Unfall verletzt worden.

Laut Polizei war ein Mann mit seinem Auto in Richtung Güstener Straße unterwegs. Vor dem Bahnübergang sei er links in den Seegraben eingebogen und habe dabei eine Fußgängerin übersehen, die die Straße überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau verletzt, heißt es. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich.