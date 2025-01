Nach einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden in Köthen bittet die Polizei Anhalt-Bitterfeld um Hinweise.

Unfall in Köthen

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Köthen am 9. Dezember 2024.

Köthen. Bereits am 9. Dezember 2024 sind in Köthen drei Personen, darunter auch ein Kleinkind, bei einem Unfall verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 18 Uhr ein 44-Jähriger die Konrad-Adenauer-Allee aus Richtung Geuzer Straße in Richtung August-Bebel-Straße, heißt es. An der Einmündung Langenfelder Straße sei es zu einer Kollision mit dem Auto eines 27-jährigen Mannes aus dem Gegenverkehr gekommen. Dieser habe nach links in die Langenfelder Straße einbiegen wollen.

Polizei: Hoher Sachschaden nach Unfall in Köthen

Die beiden Autofahrer sowie ein zweijähriges Kind im Wagen des 44-Jährigen erlitten leichte Verletzungen, so die Polizei. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf jeweils rund 15.000 Euro.

Zeugen, die zum Unfallgeschehen und vor allem zur Schaltung der Ampelphasen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03496/4260 zu melden.