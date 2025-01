Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B6 in Kabelsketal im Saalekreis sind acht Menschen, darunter vier Kinder, zum Teil schwer verletzt worden.

Acht Menschen bei schwerem Unfall in Kabelsketal verletzt - Vier Kinder unter Opfern

Bei einem Frontal-Zusammenstoß in Kabelsketal wurden acht Menschen verletzt.

Kabelsketal. - Acht Menschen sind am Samstagmorgen bei einem schweren Unfall auf der B6 in Kabelsketal im Saalekreis zum Teil schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach krachte ein Auto beim Abbiegen an der Einmündung "Zur Hohen Bude" in Richtung Zwintschöna frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Bei dem Unfall seien vier Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt worden, heißt es. Unter den Verletzten seien auch vier Kinder zwischen 8 und 11 Jahren gewesen.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe war die B6 über mehrere Stunden voll gesperrt.