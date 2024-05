Nach einem Unfall auf der L163 im Saalekreis ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert worden.

Mücheln/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der L163 zwischen Stöbnitz und Klobikauin im Saalekreis ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach befuhr ein Auto die L163 in Richtung Klobikau und wollte am Abzweig Wünsch links abbiegen. Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer sei ebenfalls aus Richtung Stöbnitz in Richtung Klobikau unterwegs gewesen. Beim Abbiegen kam es laut Polizei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei sei der 19-Jährige schwer verletzt worden. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden.