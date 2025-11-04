Ein Auto ist in Langeneichstädt bei Mücheln von einem Zug erfasst worden. Die Passagiere im Zug blieben unverletzt. Eine Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden.

Langeneichstädt. – In Langeneichstädt bei Mücheln (Saalekreis) ist ein Auto vom Zug erfasst worden.

Die 15 Passagiere im Zug blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt und wurden von Rettungskräften evakuiert. Eine Person im Auto musste von der Feuerwehr aus dem Pkw gerettet werden.

Ein Transport mit dem eingesetzten Hubschrauber war nicht notwendig. Der Verletzte aus dem Auto wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Halle transportiert.

Die Fahrgäste werden aus dem Zug in Langeneichstädt evakuiert. Foto: Marvin Matzulla

Zug erfasst Auto in Langeneichstädt: Alle Fahrgäste im Zug unverletzt

Einsatzleiter Thomas Jung erklärte: "Wir haben zwei Einsatzabschnitte gebildet: für die Passagiere im Zug und die technische Hilfestellung am Auto."

Wie die Insassen berichten, hupte der Lokführer mehrfach. Das Auto habe sich aber nicht von der Stelle bewegt.