Ein Auto ist am Freitagabend auf der L144 bei Petersberg von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Die drei Insassen wurden bei dem Unfall verletzt – eine Frau schwer.

Von der Straße abgekommen! Auto überschlägt sich mehrfach bei Petersberg – Drei Verletzte

Auf der L144 überschlug sich am Freitagabend ein Auto.

Petersberg. - Am Freitagabend hat sich ein 28-Jähriger mit seinem Auto in Petersberg (Saalekreis) mehrfach überschlagen, so die Polizei.

Demnach kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf der L144 in einer Kurve von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Eine 23-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Die 21-jährige Beifahrerin und der Fahrer sind nach Angaben der Polizei bei dem Unfall leicht verletzt worden.