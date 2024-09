Ein Auto hat in Sangerhausen eine 87 Jahre alte Frau angefahren. Diese erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Unfall in Sangerhausen

In Sangerhausen ist eine Rentnerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Sangerhausen. - Am Mittwoch ist eine 87 Jahre alte Frau gegen 9.50 Uhr bei einem Unfall in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen schwer verletzt worden.

Laut Polizei stieß ein Auto beim Linksabbiegen aus Richtung Straße der Volkssolidarität kommend mit der Fußgängerin zusammen, die gerade die Fahrbahn ordnungsgemäß bei Grün überqueren wollte.

Die 87-Jährige sei dabei schwer verletzt und im Anschluss zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei.