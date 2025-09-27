In Dessau-Roßlau ist am Sonnabend ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem Mercedes gegen eine Hauswand geprallt.

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau ist am Sonnabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Autofahrer aus bislang unklarer Ursache an einer Kreuzung geradeaus und prallte gegen die Hauswand einer Gaststätte.

Der 85-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Der Mann verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, so die Mitteilung der Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen eines gegen 11.50 Uhr im Kreuzungsbereich Elballee in Richtung Kornhausstraße. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst geführt und dauern an.