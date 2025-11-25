Am Rennbahnkreuz in Halle hat eine Straßenbahn einen Fußgänger erfasst. Dieser wurde dabei schwer verletzt.

Straßenbahn fährt in Halle Fußgänger an! 41-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein Fußgänger wurde am Rennbahnkreuz in Halle von einer Straßenbahn erfasst.

Halle (Saale). – Am Montagabend ist es in Halle zu einem schweren Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der 41-jährige Fußgänger am Rennbahnkreuz eine Straßenbahn verlassen und den Bahnsteig überquert, um seinen Anschlussbus zu erreichen.

Auch Straßenbahnfahrer bei Unfall in Halle verletzt

Dabei sei er von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst worden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.

Auch der Straßenbahnfahrer sei leicht verletzt worden. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.