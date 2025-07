In der frühen Dienstagnacht war ein Mann mit seinem E-Bike in Weißenfels unterwegs. Aus bisher ungeklärten Ursachen stürzte er und starb bei dem Unfall.

Unfall in Weißenfels

Nach einem Sturz mit dem E-Fahrrad stirbt ein Mann in Weißenfels.

Weißenfels. – Am späten Dienstagabend ist in Weißenfels ein Fahrradfahrer schwer gestürzt. Er starb noch am Unfallort.

Wie die Polizei mitteilt, war der 45-jährige Mann mit seinem Elektrofahrrad gegen 22.30 Uhr in der Beuditzstraße unterwegs in Richtung Innenstadt. Er sei auf Höhe der Ladegaststraße aus bisher ungeklärten Gründen von dem Weg abgekommen und dabei schwer gestürzt.

Vor Ort seien Reanimationsmaßnahmen durchgeführt worden, so die Polizei weiter. Doch der Mann überlebte den Sturz nicht.