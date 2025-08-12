Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Traktor überschlägt sich zwischen Töppel und Güterglück – Fahrer schwer verletzt
Zwischen Töppel und Güterglück ist ein Trecker von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde der Traktorfahrer schwer verletzt.
Aktualisiert: 12.08.2025, 15:00
Güterglück. – Auf der Verbindungsstraße zwischen Töppel und Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat sich am Montagmittag ein Trecker mit zwei Anhängern überschlagen, teilt die Polizei mit.
Der 60-jährige Fahrer war demnach von Töppel in Richtung Güterglück unterwegs, als er mit seinem Traktor in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.
Das Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.