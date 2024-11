20.000 Euro Sachschaden Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in der Köthener Kastanienstraße

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro an beiden Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Köthen am Montagmorgen. Mittlerweile konnten beide Fahrerinnen das Krankenhaus wieder verlassen.