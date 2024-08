In Weißenfels sind bei einem Unfall in der Friedrichsstraße eine Frau und zwei Kinder verletzt worden.

Frau übersieht haltende Autos: Kinder bei Crash in der Friedrichsstraße verletzt

Unfall in Weißenfels

Ein Unfall hat sich in Weißenfels ereignet. Eine Frau und zwei Kinder wurden verletzt.

Weißenfels/DUR. - Am Mittwoch sind um 19 Uhr bei einem Unfall in der Weißenfelser Friedrichsstraße kurz nach dem Kreisverkehr am Niemöllerplatz unter anderem zwei Kinder verletzt worden.

Zwei Autos hatten laut Polizei auf der Straße angehalten. Eine 18 Jahre alte Autofahrerin habe die Situation jedoch nicht rechtzeitig erkannt und es kam zum Auffahrunfall.

Durch den Aufprall seien die beiden stehenden Fahrzeuge aufeinander geschoben worden. Im mittleren Fahrzeug erlitten die 39 Jahre alte Fahrerin sowie ihre beiden 14 und zwei Jahre alten Kinder leichte Verletzungen, heißt es. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei.