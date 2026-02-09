In der Wolfgangstraße in Dessau-Roßlau ist es am Sonntag zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden eine Fußgängerin und ihr Hund durch ein Auto verletzt.

In Dessau-Roßlau ist ein Auto mit einer Fußgängerin und ihrem Hund zusammengestoßen. (Symbolbild)

Dessau-Roßlau. - Am Sonntagmorgen ist es gegen 7.13 Uhr in der Wolfgangstraße in Dessau-Roßlau zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei eine 49-jährige Fußgängerin und ihr Hund verletzt.

Demnach befuhr ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer die Antoinettenstraße aus Richtung Bahnhofsbrücke und bog nach links in die Wolfgangstraße ab. Dabei übersah er die 49-Jährige und ihren Hund, welche an der Fußgängerampel die Straße überquerten.

Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Fußgängerin als auch ihr Hund verletzt. Der 65-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt.