Beim Abbiegen auf B185: Skoda auf Feld geschleudert - eine Fahrerin leicht verletzt

Zehringen. - Am Donnerstagmorgen ist es auf der B185 bei Zehringen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 62-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt, ein 75-jähriger Skoda-Fahrer kam hingegen mit dem Schrecken davon.

Laut den Angaben wollte die VW-Fahrerin gegen 9 Uhr von der K2083 nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Dessau-Roßlau abbiegen.

Dabei stieß ihr Wagen mit dem Skoda eines 75-Jährigen zusammen, welcher auf der B185 aus Richtung Porst in Richtung Dessau-Roßlau unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Skoda auf ein angrenzendes Feld geschleudert worden, so die Polizei.

Nach dem Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während an dem VW ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstanden ist, wird der Schaden am Skoda auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.