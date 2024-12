Horror-Fahrt mit Rettungswagen! Einsatzfahrt im Erzgebirge - in Kurve umgekippt

Schwer verletzt in Zschopau

Zschopau - Bei einem Unfall eines Rettungswagens in Zschopau im Erzgebirge sind eine 39 Jahre alte Sanitäterin und eine 65 Jahre alte Patientin schwer verletzt worden.

Der Unfall soll sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr ereignet haben, heißt es von Seiten der Polizei. Ein 36 Jahre alter Notarzt wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Rettungswagen am Dienstagabend mit Blaulicht unterwegs. In einer Kurve kam er von der Straße ab, stieß gegen einen Pfosten und kippte auf die rechte Seite.

Der 32 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens blieb unverletzt.