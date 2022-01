Unter Drogen stehender Mann verständigt zwei berauschte Freunde, damit sie ihn von der Polizeiwache abholen

Die Polizei hatte es auf der Wache in Bad Zwischenahn mit drei berauschten Männern zu tun. Zur Dienststelle fuhren diese allesamt zuvor mit Fahrzeugen.

Bad Zwischenahn/DUR - Am Montagabend kontrollierte die Polizei in Bad Zwischenahn in der Nähe von Oldenburg einen Autofahrer. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel, soll er Cannabis konsumiert haben.

Die Polizisten nahmen den Fahrer daher zum Bluttest mit auf die Wache. Weil ihm aufgrund seines berauschten Zustands die Weiterfahrt untersagt wurde, verständigte der Fahrer einen Freund, um ihn abzuholen. Als der Helfer dann auf der Wache eintraf, stellte die Polizei fest, dass dieser ebenfalls nicht nüchtern war. Ein Drogentest schlug auf Amphetamine an.

Da beide Männer fahruntüchtig waren, verständigten sie einen weiteren Freund, damit dieser sie abholt. Als der dritte Mann dann auf der Polizeidienststelle erschien, staunten die Beamten nicht schlecht: Auch Person Nummer drei war nicht mehr fahrtüchtig.

"Dem musste nun ein Ende gesetzt werden", so die Polizei. Da kein verlässlicher Fahrer organisiert werden konnte, nahmen die Beamten die Autoschlüssel des ersten vermeintlichen Abholers in amtliche Verwahrung. Nach eindringlichen Worten der Polizisten zu dem berauschten Dreiergespann sollen die Männer versprochen haben, am darauffolgenden Tag einen geeigneten Fahrer zur Wache kommen zu lassen.