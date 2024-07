Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Quedlinburg in Brand gesetzt. Es wurde vollständig zerstört.

Unbekannte setzen Auto in Quedlinburg in Brand

In Quedlinburg haben Unbekannte ein Auto in Brand gesetzt.

Halle (Saale)/DUR. - Bislang Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein Auto in Quedlinburg in Brand gesetzt, das auf einem Parkplatz an der Bode stand. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge zündeten die unbekannten Täter mehrere Mülltonnen und das Auto an. Sowohl das Auto als auch die Mülltonnen seien vollständig zerstört worden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 15.000 Euro.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. Die Brandursachenermittlung habe den Verdacht der Brandstiftung erhärtet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03941/674293 zu melden.