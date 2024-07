Ein rollendes Waffenarsenal hat die Polizei auf der A4 gefunden, als sie den Chevrolet Camaro eines 48 Jahre alten Mannes durchsuchte. Was bei der Routinekontrolle entdeckt wurde.

Bei Routinekontrolle der Polizei: In diesem Chevrolet Camaro waren überall Waffen versteckt - auch griffbereit.

Görtlitz/DUR. - Ein rollendes Waffenlager hat die Polizei auf einem Rastplatz an der Autobahn 4 bei Görlitz in Sachsen gestoppt, wie die Beamten mitteilen.

Griffbereit: ein Schlagstock. Foto: Polizei

Demnach wurde ein 48 Jahre alter Mann in einem Chevrolet Camaro auf dem A4-Rastplatz An der Neiße zunächst einer Routinekontrolle unterzogen. Die Polizisten bemerkten bereits beim ersten Blick ins Fahrzeuginnere ein Pfefferspray und ein Einhandmesser, die griffbereit in einer Ablage der Fahrertür lagen. Außerdem fanden die Beamten unter dem Fahrersitz ein Messer mit einer 16 Zentimeter langen Klinge und einen Schlagstock.

Diese Messer wurden in dem Chevrolet gefunden. Foto: Polizei

Bei der weiteren Durchsuchung des Wagens wurde dann ein ganzes Waffenarsenal entdeckt. In einer Tasche auf dem Rücksitz kamen vier Wurfsterne, ein Schlagring, noch ein Einhandmesser und eine Garrotte zum Vorschein. Im Kofferraum fanden die Beamten ein Druckluftgewehr und ein drittes Einhandmesser.

Wurfsterne steckten in einer Tasche auf dem Rücksitz. Foto: Polizei

Die Waffen und den Fahrer des Camaro übernahm der Zoll. Weshalb der Mann die gefährlichen Gegenstände, zum Teil verpackt, von Polen nach Deutschland fahren wollte, sei bislang ungeklärt, heißt es.