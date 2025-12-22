Der Fahrer eines Citroën hat versucht, sich auf der B80 einer Polizeikontrolle zu entziehen. Dabei raste er über eine rote Ampel und missachtete Stopp-Schilder. Nun wird ein spezieller Zeuge gesucht.

Die Polizei hat einen Pkw von der B80 bis nach Röblingen am See verfolgt.

Röblingen – Am Freitagabend hat es auf der B80 eine Verfolgungsjagd zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der Streife auf der Bundesstraße in Höhe Langenbogen ein Citroën aufgefallen, der vorne kein Kennzeichen hatte und in der Vergangenheit schon mehrfach in Rahmen von Verkehrsstraftaten genutzt wurde.

Autofahrer rast auf der B80 vor der Polizei davon

Auch das Kennzeichen am Heck habe nicht zum Auto gehört. Als die Polizei den Pkw kontrollieren wollte, habe der Fahrer sein Fahrzeug beschleunigt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit davon gerast.

Dabei, so die Polizei weiter, überfuhr der Fahrer eine rote Ampel. Bei der weiteren Fahrt über die L175 sei er ebenfalls schneller als erlaubt unterwegs gewesen, habe mehrfach die Fahrspur verlassen und Stopp-Schilder missachtet.

Angaben zufolge hielt das Auto in der Schraplauer Straße in Röblingen am See kurz an, um eine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Diese habe zwar versucht, zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von der Polizei gestellt werden.

Polizei sucht nach Zeugen in Röblingen

Der Citroën wurde verlassen in der Neuen Straße gefunden. Möglicherweise sei der unbekannte Fahrer mit einem anderen Auto weitergefahren, spekuliert die Polizei.

Nun sucht die Polizei nach einem Zeugen, der in der Schraplauer Straße in Röblingen am Straßenrand stand und das Geschehen augenscheinlich mit seinem Smartphone aufgenommen hat.

Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03461/4460 zu melden.