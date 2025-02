Am 10. Januar kam es im Neustadt-Centrum in Halle zu einem sexuellen Übergriff. Diese Informationen sind nun bekannt geworden.

Ermittlungen in Halle

Die Polizei Halle war am Neustadt-Centrum im Einsatz und ermittelt wegen einer schweren Straftat.

Halle (Saale) - Bereits am 10. Januar ist es im Neustadt-Centrum in Halle zu einer sexuellen Belästigung gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt. Nun wurde bekannt: Nicht nur die Belästigte, sondern auch der Angreifer waren den Beamten bereits am Tag der Tat namentlich bekannt.