Verkehr in Halle Straßenbahnlinien 2, 9 und 10 fahren am Wochenende wegen Bauarbeiten anders

Wegen Bauarbeiten in der Mansfelder Straße in Halle fahren die Straßenbahnlinien 2, 9 und 10 am Wochenende eine andere Route. Welche Haltestellen nicht bedient werden.